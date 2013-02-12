Соболев может обратиться в Общественный вердикт в случае нарушения его прав

Директор фонда Общественный вердикт Наталья Таубина сообщила «АН-онлайн», что пока не видит в деле о гибели жены журналиста Сергея Соболева нарушения прав человека. Если они будут, можно обратиться в фонд за помощью.

Н. Таубина отметила, что фонд работает по тем случаям, где есть нарушение прав человека. Она пояснила, что пока в ситуации с Еленой Соболевой только «ведется предварительное следствие по событию».

«Соответственно, если он (С. Соболев – прим. ред.) хочет подавать в суд на РЖД, то здесь мы не сможем помочь. Если он хочет привлекать к ответственности следователей, за некачественную работу следствия, то это уже другая история. Соответственно надо смотреть, есть ли какие-то аргументы для подачи на них в суд», - резюмировала глава фонда «Общественный вердикт».

Ранее «АН-онлайн» сообщали, что журналист радио «Коммерсантъ FM» С. Соболев будет подавать в суд по делу о смерти его жены Елены под скоростной электричкой в районе Балашихи. Документы находятся в транспортной прокуратуре. Однако, по мнению С. Соболева, в возбуждении уголовного дела будет отказано.