"Аэроэкспресс" в скором времени станет двухэтажным

У «Аэроэкспресса» с 2015 года появятся двухэтажные вагоны, чтобы решить проблему нехватки мест. Кроме того, компания повышает цены на билеты «туда-обратно» и за проезд в бизнес-классе.

Тендер на поставку в Россию двухуровневого подвижного состава, за который боролись Stadler (Швейцария), Alstom (Франция) и Skoda (Чехия), выиграла в итоге швейцарская компания Stadler, с которой «Аэроэкспресс» заключит контракт на поставку 172 вагонов – 112 по базовому контракту и 60 по двум опционам, сообщает gazeta.ru.

Полностью парк подвижного состава в Москве будет обновлен к концу 2016 года.



Цена билета в бизнес-класс выросла с 700 до 900 рублей, а «туда-обратно» - с 590 до 640 рублей в связи с окончанием промо-акции по стимулированию покупки этого вида билета.



