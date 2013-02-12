"Аэроэкспресс" в скором времени станет двухэтажным
12 февраля 2013, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]
У «Аэроэкспресса» с 2015 года появятся двухэтажные вагоны, чтобы решить проблему нехватки мест. Кроме того, компания повышает цены на билеты «туда-обратно» и за проезд в бизнес-классе.
Тендер на поставку в Россию двухуровневого подвижного состава, за который боролись Stadler (Швейцария), Alstom (Франция) и Skoda (Чехия), выиграла в итоге швейцарская компания Stadler, с которой «Аэроэкспресс» заключит контракт на поставку 172 вагонов – 112 по базовому контракту и 60 по двум опционам, сообщает gazeta.ru.
Полностью парк подвижного состава в Москве будет обновлен к концу 2016 года.
Цена билета в бизнес-класс выросла с 700 до 900 рублей, а «туда-обратно» - с 590 до 640 рублей в связи с окончанием промо-акции по стимулированию покупки этого вида билета.