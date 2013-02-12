Предложение Вячеслава Фетисова внести в Госдуму законопроект о ликвидации фанатских секторов на стадионах является популистским и не решит проблемы насилия на футболе, считает лидер московского фан-клуба ХК «Ак Барс» Андрей Николаев. По его мнению, наиболее правильный путь - взять на вооружение английский опыт взаимодействия с так называемыми фанатскими "фирмами".

«Предложение Фетисова – популистское», - заявил Николаев. По его мнению, то решение проблемы с фанатскими секторами, которое предлагает председатель подкомитета Совета Федерации по физической культуре и спорту, уже не адекватно времени. «Дело в том, что с 90-х годов фанатское движение было связано с политикой. В какой-то момент, ЛДПР даже шефствовало над частью из них. А в начале 2000-х так называемые «фирмы» были на хорошем счету у политтехнологов и участвовали в выборах, а потом превратились в коммерческие структуры. Их невозможно просто так ликвидировать».

Николаев предлагает пойти по английскому пути. «В Англии проблему «хулс» решили за счет именных билетов и точного анализа всех нарушителей. Они приходили на футбол – их просто не пускали. Если в нашей стране все фанаты будут пересчитаны, будут именные электронные билеты, тогда можно будет снять напряжение на стадионах».

«Решить эту проблему можно только за счет, например, повышения культуры, законодательных решений, действий структур. Чтобы человек, который совершил то или иное преступление, осуждался. У нас пока нет уголовной ответственности за то, что часто происходит на стадионах», - добавил он.

По мнению Николаева, запрет фанатских секторов не лучшее решение и по другой причине. «В Англии, в других странах фанатские сектора остались и они превносят колорит во все матчи».