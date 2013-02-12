Глава думской комиссии по этике Владимир Пехтин дал интервью под названием "У меня практически нет недвижимости за рубежом", что вызвало бурную и вполне закономерную реакцию телеведущей Ксении Собчак.

Поводом для интервью Пехтина стало заявление Алексея Навального о том, что Владимир Пехтин имеет недвижимость и не где-нибудь, а в солнечном Майами на берегу океана.Навальный сообщил, что сын Пехтина Алексей в 2007 году приобрел в Майами апартаменты стоимостью свыше $540 тыс. в элитном комплексе Flamingo South Beach. 4 августа 2008 года Владимир Пехтин оформил на себя половину этой квартиры, однако не указал этого в своей декларации о доходах, сообщил Навальный.

Так вот, в Твиттере Ксении Собчак появились после заявления Пехтина, что у него "практически нет" недвижимости не на территории России, несколько записей.

"Пехтин наверное сочинял положение об этике обязательного декларирования имущества в кабинетике, глядя на Атлантический океан :)", - написала Собчак, продолжив: "Я замужем,мне 31 и Я практически девственница". Далее телеведущая со свойственным ей сарказмом пишет: "Pussy Riot практически не посадили", "У Патриарха часы-практически фирмы "зенит"".

"Мне кажется @navalny практически пора делать себе такую татуировку", - думает Собчак на фоне слова "практически", публикуя фото возможного тату.

При этом Собчак сделала еще одну запись о конкретности темы и ответов, который дал Пехтин в интервью:" "Да" и "нет" обиделись на Пехтина за выбор "практически" словом дня"".