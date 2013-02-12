Кардинальную меру для профилактики хулиганства на трибунах стадионов предложил председатель подкомитета Совфеда по физической культуре и спорту прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов. Он готовит законопроект о запрете "фанатских секторов".

"Такой шаг стал бы эффективной мерой по борьбе с хулиганством среди болельщиков", - сообщил сенатор во вторник журналистам. По его словам, такая инициатива может быть оформлена как поправка к закону о болельщиках, который в ближайшее время должен быть рассмотрен Госдумой в первом чтении.

"Организаторы матчей, выделяя такие зоны, по сути провоцируют болельщиков на конфликты и правонарушения", - сказал Фетисов, передает РАПСИ.