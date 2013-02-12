Василий Уткин и Александр Маленков стали букмекерами

Недавно на Новом Арбате Дом 15 открылась букмекерская контора «Уткин и Маленков». Специалисты говорят, что это заведение полностью перевернет рынок. Такого в России еще не было.



Александр Маленков - редактор самого популярного российского журнала "Maxim", Василий Уткин - известный спортивный комментатор. Почему они решили пойти в бизнес, и почему их контора вызвала настоящий взрыв на букмекерском рынке? Об этом рассказывают сами «герои».

Кому вообще пришла в голову эта идея?



М. Мы с Василием оба вынашивали эту идею, не зная друг о друге. Потом как-то встретились, разговорились и поняли, что наши желания в целом сходятся. Я люблю поставить какую-нибудь мелочь на игры сборной России, а Василий естественно разбирается в этом бизнесе на высочайшем профессиональном уровне. При этом нам обоим не нравилось, как можно ставить деньги в российских конторах.



У. Особенно это относится к крупным ставкам. Если вы ставите большую сумму, коэффициент резко снижается - такого нет ни в одной стране мира. И вообще поставить больше 100 000 рублей даже в Москве практически невозможно. Естественно, большое количество крупных игроков пользуются услугами черных букмекеров, работающих нелегально. У нас вы можете поставить практически неограниченную сумму на любые крупные спортивные события. Ставки в 2-3 миллиона рублей для нас нормальное явление.



М. Дальше - сервис. У нас менеджер имеет право делать любые вещи для игрока в рамках здравого смысла. Например, если человек поставил на результат матча больше 2-х голов и 3 гола забили уже в первом тайме, в других конторах приходится ждать до получаса после окончания игры, у нас деньги можно получить сразу после забивания 3-го гола.



У. Мы очень надеемся, что станем букмекерской конторой номер один в России, иначе не стоило и начинать. Отзывы, которые мы получили в первые недели после открытия нашего заведения, позволили нам убедиться, что мы движемся в правильном направлении. По-крайней мере есть четкая тенденция: игрок, сыгравший в нашей конторе хоть раз - становится постоянным.



А вы лично как-то поддерживаете связь с игроками?



У. Раз в неделю раздаю Айфоны победившим в наших розыгрышах. На сайте нашей конторы utkinbet.ru можно задать любой вопрос и в течение пару дней я отвечаю.



М. Я в основном выступил в проекте как инвестор и поддерживаю связь только с друзьями, ставящими деньги в нашей конторе. Все остальное - это Василий. Ну а моя фамилия в названии конторы, по-моему, замечательно выглядит вместе с "Уткиным" фонетически.



Есть ли еще что-то уникального в вашей конторе?



М. Мы перепоставляем все наши ставки в крупнейших мировых конторах и изначально твердо решили с Василием настроить так нашу программу обмена ставками, чтобы мы побеждали только когда выигрывают игроки. Наверное, самое большое отличие нашей конторы от других следующее: мы зарабатываем только когда зарабатывают наши клиенты. Поэтому если мы заходим в контору и видим большое количество радостных игроков - мы тоже готовы прыгать от радости.