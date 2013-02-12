Муж погибшей под скоростной электричкой Елены Соболевой будет бороться за правду

Журналист радио «Коммерсантъ FM» Сергей Соболев сообщил «АН-онлайн», что документы о гибели его жены Елены под скоростной электричкой в районе Балашихи - в транспортной прокуратуре. Дело, скорее всего, не возбудят.

С. Соболев рассказал, что он и его помощники пока не подавали в суд. «По одной простой причине: материалы дела находятся на проверке в транспортной прокуратуре», - пояснил он. По данным журналиста, в ближайшие дни, скорее всего, будет отказано в возбуждении дела.

«Будем это решение обжаловать. Сейчас мы с юристами изучаем историю вопроса и готовим судебные претензии», - подчеркнул С. Соболев. По его словам, основная сложность заключается в том, что трудно понять, кто является конечным ответчиком по делу, кто отвечает за строительство подобных объектов – РЖД или же администрация той области, где происходит строительство (в данном случае Балашиха). «По последним данным (брали комментарий в РЖД), выяснилось, что это - зона ответственности РЖД. Однако, когда начинаешь копаться в документах, появляется огромное количество каких-то непонятных юридических лиц третьих, которые какие-то там функции взяли на себя…и много другого. Абсолютно темная схема», - отметил журналист.

С. Соболев напомнил, что ждет любой помощи в этом деле. «Мы ведем переговоры с юристами. Решаем, кто будет представлять мои интересы. Думаю, что в ближайшие дни будет конкретно известно. Но мы открыты для всех, я еще раз повторяю, ранее написал об этом пост в Facebook», - заключил он.

Жена Сергея Елена Соболева погибла 18 января. Она попала под скоростную электричку в Балашихе, на станции «Салтыковская». «В том месте, где ежегодно на рельсах гибнут 20-25 человек. В том месте, где ходят «Сапсаны» и скоростные экспрессы. Там, где РЖД обещала построить современный пересадочный узел. На следующий день, в том же самом месте погиб мужчина. Спустя 4 дня – под поезд попал еще один местный житель…», - уточняет в посте на Facebook муж Елены. С. Соболев подчеркивает, что «понимает, что будет бороться с ветряными мельницами». Однако делу нужно дать ход, потому что под поездами гибнет, по статистике, и правда слишком много людей.