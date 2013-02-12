Кортежи губернаторов теперь обойдутся без сопровождения

С сегодняшнего дня сотрудники Госавтоинспекции отныне не будут сопровождать кортежи губернаторов, лидеров партий и полномочных представителей президента в субъектах России.

Соответствующая норма содержится в постановлении правительства России от 22 декабря прошлого года, сегодня постановление вступило в силу. В справке к постановлению, размещенному в банке данных нормативных актов кабинета министров, отмечается, что проект постановления был подготовлен МВД России во исполнение указа президента РФ «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства».



