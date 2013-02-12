Для одной из улиц Азова покупают катер на воздушной подушке

Губернатор Василий Голубев распорядился выделить из резервного фонда бюджета Ростовской области 3,5 млн. рублей для приобретения судна на воздушной подушке для перевозки жителей хутора Задонье близ города Азова. В хуторе проживают немногим более 200 человек. В летнее время жителей хутора перевозит речной трамвай, однако в зимний период его использование запрещено. Новый вездеход будет перевозить единовременно до 11 человек.

Такое решение руководитель региональной администрации принял в связи с тем, что жители этой небольшой части Азова, которая находится на острове, в зимнее время года практически отрезаны от города, зачастую испытывают трудности с продовольствием, и не могут добраться до социально значимых объектов, в том числе и до больниц. А, не дай бог, кто из хуторян умрёт…

Согласно официальным документам хутор Задонье считается городской улицей, и входит в черту Азова. Но с приходом зимы, как всегда, к жителям хутора приходят и проблемы с переправой на «большую землю». Ведь хутор от центра города отделяет река. Но по льду не пойдёшь, его регулярно взламывают большегрузные суда «река-море». Да и лицензированного судна для перевозки людей в условиях зимней навигации на Дону просто не существует.

Несколько последних лет ситуацию хотя бы отчасти спасал катер на воздушной подушке управления ГО и ЧС Азова. На нём доставляли продукты в местный магазин, при необходимости доставляли врача, более или менее регулярно перевозили людей. Но недавно сломался и он. Правда, сейчас экстренное сообщение с «метрополией» вновь налажено - администрация города арендовала другое судно на воздушной подушке.

Продукты, медикаменты и прочие необходимые для жизни предметы в Задонье вновь доставляются регулярно. Но несколько десятков человек всё же решились воспользоваться бесплатным проживанием в муниципальной гостинице Азова «Солнечная». Такую возможность всем желающим хуторянам администрация города предоставляет каждую зиму. Кстати, из окон гостиницы хорошо веден родной хутор. Но большинство жителей Задонья отказывается покидать свои дома и подсобные хозяйства на такой продолжительный срок.

Тем не менее, как сообщили «АН-онлайн» в администрации Азова, кардинально решить проблему с регулярным сообщением для Задонья в зимнее время, город собственными силами был не в состоянии.