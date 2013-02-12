Удальцова привезли в Басманный суд

Находящийся под домашним арестом лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов прибыл в Басманный суд столицы, написала в «Твиттере» одна из адвокатов оппозиционера Виолетта Волкова.

По данным защитницы С. Удальцова, ее коллеги «знакомятся с материалами дела».

В 16:30, судя по «Твиттеру» координатора «Левого фронта», в Басманном пройдет обжалование возбуждения уголовного дела по фильму НТВ «Анатомия протеста-2».

Ранее «АН-онлайн» сообщали, что до 6 апреля лидер левых пробудет под домашним арестом без средств связи с внешним миром. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей СКР, заявленное 8 февраля. С. Удальцова обвиняют в организации массовых беспорядков на средства, полученные из иностранных источников, и применении насилия в отношении сотрудников полиции на Болотной площади в мае 2012 года.