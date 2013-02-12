Владимир Путин упразднил аппарат своих советников
12 февраля 2013, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин подписал указ "Вопросы администрации президента Российской Федерации". В частности, документ упразднил аппарат советников главы государства.
Теперь "непосредственное обеспечение деятельности советников президента осуществляет секретариат руководителя администрации президента РФ".
Координация деятельности советников главы государства "может быть возложена на первых заместителей руководителя администрации президента, заместителей главы администрации, заместителя руководителя администрации - пресс-секретаря президента, помощников президента, включая помощников президента - начальников управлений президента РФ".