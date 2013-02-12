В Москве выдан первый вид на жительство с электронным носителем

В Москве накануне выдан первый вид на жительство, содержащий электронный носитель. Отныне приезжающие в Россию иностранные граждане будут получать только такой документ, сообщает пресс-служба столичного управления ФМС.

Теперь при приеме лиц без гражданства, обратившихся с заявлением о выдаче вида на жительство или о продлении срока действия вида на жительство, осуществляется цифровое фотографирование и сканирование папиллярных узоров указательных пальцев рук заявителя, достигшего возраста 12 лет.

В дальнейшем персональные данные заявителя вводятся в базу данных государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения.

"Вид на жительство, содержащий электронный носитель, является документом, удостоверяющим личность лица без гражданства, постоянно проживающего на территории РФ и дает право на беспрепятственный выезд и въезд на территорию Российской Федерации. К тому же, наличие микрочипа обеспечивает дополнительную степень защиты документа в соответствии с требованиями ICAO", - отметила замначальника УФМС России по г. Москве Светлана Плешакова.

Напомним, с 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 12 ноября 2012 г. № 186-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О беженцах и статью 8 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", предусматривающий выдачу лицам без гражданства видов на жительство, содержащих электронный носитель.