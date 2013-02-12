Заявление Пехтина о недвижимости за рубежом живо обсуждают в Twitter

Заявление депутата от «Единой России» Владимира Пехтина, что «у него практически нет недвижимости за рубежом» попало в тренд Twitter. Во вторник известный разоблачитель Алексей Навальный опубликовал в своем блоге, что у Пехтина есть незадекларированная собственность в американском Майами.

«Суперинтервью! «у меня практически нет недвижимости», - написала в своем микроблоге Ксения Собчак.

"Я замужем, мне 31 и Я девственница", - добавила она.

«А вот у меня действительно нет никакой недвижимости за рубежом. И это очень печально», - высказался на злобу телеведущий и публицист Антон Красовский.

Им вторит депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков: Прочитайте, как Пехтин смешно оправдывается в связи с обвинениями Навального».

Ранее во вторник в интервью «Известиям» Пехтин назвал ложью обвинения Навального, отметив, что тот пытается опорочить своих политических противников.

В настоящее время в Госдуме уже рассматривается внесенный правительством законопроект о запрете чиновникам и военным иметь недвижимость за рубежом.