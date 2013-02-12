Губернаторского кандидата в главы Воронежа заранее назначили вице-мэром

Действующий мэр Сергей Колиух, срок полномочий которого продлён по норме федерального закона о едином дне голосования с марта до сентября, представил 12 февраля своим подчинённым и горожанам нового первого вице-мэра Геннадия Чернушкина. По информации мэрии, собственник мебельного холдинга «Ангстрем» будет курировать финансовые вопросы.

Предшественник Чернушкина на этом посту - профессиональный финансист Сергей Курило - понижен до заместителя главы городского округа с изменением круга полномочий, в его ведении теперь будет находиться городское имущество. Согласно действующему штатному расписанию, у градоначальника есть два первых зама: один «первый» отвечает за финансовую составляющую городского хозяйства, второй «первый» - за ЖКХ. При проведённой рокировке вице-мэр, ответственный за ЖКХ сохранил должность.

Назначение Чернушкина заместителем мэра обсуждалось в Воронеже в последние дни. Ожидалось, что это случится в понедельник 11 февраля.

Новая должность, как считают эксперты, добавит Г.Чернушкину узнаваемости перед выборами. Губернаторский кандидат имеет опыт депутатства в городском собрании (1997-2001), однако последующие годы он оставался вне сферы публичной политики. Также пост первого зама по финансам аналитики называют весьма предпочтительным, страхующим губернаторского кандидата от провалов в сфере коммунального хозяйства. Кроме того, наделение губернаторского протеже высокой должностью в городской администрации считается гарантией того, что, с одной стороны, действующий мэр не выставит свою кандидатуру на новый срок, с другой, что он доработает до конца продлённого ему срока полномочий.