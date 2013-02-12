В Москве дружинников миграционного патруля оденут в приметные жилеты

В Москве во вторник на первое дежурство выйдет миграционный патруль. Он будет помогать сотрудникам Федеральной миграционной службы контролировать законодательство. Первым районом рейда станет Центральный административный округ.

Во вновь созданный миграционный патруль вошли представители Московской городской народной дружины, которые прошли специальное обучение в управлении ФМС столицы.

Уже разработаны и будут распространяться с целью оказания правовой помощи памятки, в которых изложены основные моменты миграционного законодательства.

Представители народной дружины будут осуществлять патрулирование в специальных форменных жилетах, похожих на жилеты сотрудников Федеральной миграционной службы. Отличительная деталь - эмблема Московской городской народной дружины.

"Миграционный патруль - один из механизмов взаимодействия Правительства Москвы, общества и миграционной службы. Представители миграционного патруля помимо разъяснения миграционного законодательства российским и иностранным гражданам, выявления лиц, нарушающих миграционное законодательство, также будут проводить работу по профилактике административных нарушений", - отметила пресс-секретарь ФМС России Залина Корнилова, передала пресс-служба столичного управления ведомства.