С приватизацией лагеря Минобороны под Петербургом дело нечисто
12 февраля 2013, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники Следственного управления СК РФ по Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту незаконного отчуждения земельных участков, находящихся в бессрочном пользовании Минобороны РФ.
Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает РБК.
В результате противоправных действий произошло незаконное отчуждение не менее 456 га Минобороны, расположенных на территории "Левашовского военного лагеря" во Всеволожском районе Ленобласти.
В настоящее время по факту преступления проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Организаторам мошеннической схемы грозит до 10 лет лишения свободы.