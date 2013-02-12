С приватизацией лагеря Минобороны под Петербургом дело нечисто

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту незаконного отчуждения земельных участков, находящихся в бессрочном пользовании Минобороны РФ.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает РБК.

В результате противоправных действий произошло незаконное отчуждение не менее 456 га Минобороны, расположенных на территории "Левашовского военного лагеря" во Всеволожском районе Ленобласти.

В настоящее время по факту преступления проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Организаторам мошеннической схемы грозит до 10 лет лишения свободы.



