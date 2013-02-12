Навальный нашел недвижимость в Майами главы комитета Госдумы по этике

Известный оппозиционер и блогер Алексей Навальный вновь разоблачил члена «Единой России» в своем «Живом журнале». Он нашел у главы комитета Госдумы по этике Владимира Пехтина аппартаменты и дом в Майами.

А. Навальный в своем посте, перечислив все регалии и достоинства известного единоросса В. Пехтина, а также припомнив кодекс этики депутата Госдумы, переходит к сути: «1 ноября 2007 Алексей Пехтин (сын Владимира Пехтина) покупает апартаменты в Майами-Бич (штат Флорида) в элитном жилом комплексе Flamingo South Beach». Документы о покупке известный разоблачитель также нашел.

Далее, путем нехитрых вычислений, А. Навальный высчитывает стоимость апартаментов В. Пехтина - $540,900. Кроме того, находит и официальное подтверждение своей догадке. Блогер прилагает к формулам фото жилища единоросса, иронично спрашивая: «Красиво?», и отвечая самому себе – «Очень!». «Именно поэтому, когда 4 августа депутат-единоросс Пехтин оформил себе в собственность половину этой прекрасной квартиры в Майами, он не стал указывать её ни в одной из своих деклараций», - выражает негодование А. Навальный.

Он подчеркивает, что В. Пехтин «продолжает владеть половиной этой квартиры по сей день, подтверждение тому мы можем найти в справке, полученной 3 февраля». Кроме того, по данным блогера-разоблачителя, 4 апреля 2012 чета Пехтиных «вместе купили апартаменты в элитном жилом комплексе 1500 Ocean Drive (все тот же Майами-Бич, штат Флорида)». Стоимость, как можно догадаться, А. Навальный вычислил по той же нехитрой формуле, что и у предыдущей квартиры, она составила $1 млн 275 тыс.

После чего, пишет оппозиционер, В. Пехтин «решил прятать концы в воду» и 28 декабря 2012 подарил сыну свою долю вторых аппартаментов. Документы и подтверждение подлинности подписи прилагаются.

Далее А. Навальный в открытых источниках находит информацию о том, что это еще не вся недвижимость В. Пехтина в США. Он также владеет домом с участком во Флориде, стоимость которого составляет примерно $400,000.

Резюмируя все находки, разоблачитель пишет: «За всё время депутат Пехтин лишь однажды декларировал крупный доход: 39 миллионов рублей в 2006 году. Учитывая, что наш герой с 1999 года трудится депутатом, ест, пьёт и одевается, заниматься бизнесом не может и при этом владеет большим количеством недвижимости внутри страны, то сумма эта выглядит явно недостаточной. Откуда взялась? Ну, как и всё в "Единой России" - как-то сама образовалась. А с лишними вопросами лезть в чужие дела - неэтично. Учитесь у Пехтина». А также задает главам властных ведомств неудобные вопросы, обычных же пользователей Рунета просит распространить найденную информацию.