Геннадий Гудков обжалует решение Верховного суда и обратится в Страсбург

Бывший депутат Государственной думы от "Справедливой России" Геннадий Гудков намерен обжаловать решение Верховного суда РФ, который не вернул ему мандат. Гудков готов обратиться и к международному правосудию.

Верховный суд РФ во вторник оставил без удовлетворения жалобу экс-депутата, оспаривающего досрочное лишение его мандата. Соответственно, постановление Госдумы от 14 сентября 2012 года является законным. Гудков сказал, что найдет еще "15 минут в своей жизни, чтобы послушать, как апелляционная инстанция утвердит это позорище".

По его словам, уже подготовлены соответствующие документы для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает РАПСИ.

Геннадий Гудков также заявил, что после решения Верховного суда он разочаровался в судебной системе и не намерен больше обращаться в суды.

В понедельник после заседания Верховного суда Гудков написал в своем блоге в Твиттере: "Завтра-новое заседание ВС РФ. У ГД(ЕР) развалились прежние"доказательства". Новых еще не наклепали. А что скажет суд.По закону или как всегда?".