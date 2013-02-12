В связи с появившейся информацией о следственных мероприятиях в отношении бывшего сотрудника Фонда необходимо заметить, что данные о возможных нарушениях в одной из дочерних организаций были переданы представителями «Сколково» в компетентные инстанции осенью 2012 года. Это произошло по итогам проверки департамента внутреннего аудита Фонда.



На период проверки господин Луговцев, о котором идет речь в информационных сообщениях, был отстранен от исполнения своих обязанностей. Своевременная реакция на возникшую ситуацию позволила минимизировать негативные последствия, обеспечив возврат в бюджет сделанных авансовых платежей и возмещение иных понесенных расходов. Допустивший нарушения сотрудник тогда же был вынужден покинуть организацию.



В дальнейшем, вся необходимая информация будет предоставляться в распоряжение ведущих следствие специалистов незамедлительно и в полном объеме.

Справочная информация:

Фонд «Сколково»



Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» — некоммерческая организация, созданная по инициативе главы государства в сентябре 2010 года. Цель Фонда – мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований, создание благоприятной среды для осуществления научных разработок по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергетика и энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. Проект подразумевает создание Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), исследовательских институтов, бизнес-инкубатора, центра передачи технологий и коммерциализации, представительств зарубежных компаний и R&D-центров, жилых помещений и социальной инфраструктуры, а также последующее распространение эффективного режима на другие инновационные регионы России. Деятельность инновационного центра «Сколково» регулируется специальным законом, который предоставляет его резидентам особые экономические условия.



Роман Щербаков

Пресс-служба Фонда Сколково



