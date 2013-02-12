Казаки заставили детей разрушить забор на месте строящейся мечети - Муфтият

В селе Первомайское Кировского района казаки с помощью несовершеннолетних пытаются снести ограждение на земельном участке, выделенном под строительство мечети.

Как отметил главный имам Кировского района и Феодосии Нариман КОРОГЛУ, еще 6 месяцев назад часть ограждения была повреждена, а недавно на месте событий правоохранителями были задержаны дети, передает пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.

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