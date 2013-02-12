Донские казаки против строительства в регионе новых мечетей

Депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий, пока ещё исполняющий обязанности - до выборов нового войскового атамана Всевеликого войска Донского, на своей пресс-конференции озвучил позицию донского казачества по то и дело возникающим эксцесами, связанным с попытками строительства в регионе новых мечетей. До серьёзных межнациональных конфликтов между коренным населением и приезжими, исповедующими ислам, дело пока не доходило, но каждый раз в таком случае напряжение в обществе нарастало.

По словам Виктора Водолацкого, строительство новых мечетей на исконно казачьих землях может спровоцировать и более значительные конфликты на межнациональной почве. И привел в качестве примера Ставропольский край, в котором ситуация вот уже несколько лет остаётся неспокойной именно из-за возникающих конфликтов между местным населением и выходцами с Кавказа.

«Если мы говорим о сохранении казачьих традиций и устоев, почему здесь должны быть мечети? Зачем нам повторять то, что в данный момент происходит на территории Ставрополья, где наблюдается исход местного населения? Если мечеть, то это - своя территория, это новый образ жизни, и многое, что с этим связано», - отметил Виктор Водолацкий на встрече с журналистами.

По словам атамана, на донской земле всегда рады гостям. Казаки с радушием и гостеприимством относятся к людям различных вероисповеданий. Но совершенно справедливо рассчитывают на такое же отношение и со стороны приезжих. По мнению казаков, все, кто приехал на Дон, должны соблюдать местные обычаи и традиции.

«Коренные жители должны определять свою социальную среду, а те, кто приехал жить сюда недавно, обязаны соблюдать местные обычаи и традиции. В противном случае – для таких дверь открыта в обратную сторону», - обозначил позицию казачества по данной теме Виктор Водолацкий.

Поэтому, по мнению атамана ВВД, каждый глава администрации района, который выделит землю под мечеть, косвенно или напрямую может стать инициатором серьёзного межнационального конфликта.

В Ростове-на-Дону действуют, как минимум, две мечети и несколько исламских молельных домов. Есть действующие молельные дома и в некоторых муниципалитетах области. Коренные жители считают, что никто не ограничивает мусульман в их религиозных чувствах, но строить новые мечети в регионе больше нет необходимости.

По мнению многих экспертов, такое отношение казачества вызвано не только и не столько самой религией ислам, а конкретными людьми, её исповедующими. Например, многочисленная татарская диаспора, чьи представители издавна живут на Дону, не испытывает никаких проблем во взаимоотношениях с коренным населением. Конфликты, зарождающиеся, как правило, на бытовой почве, и перерастающие вскоре в межнациональные, случаются, в основном, между местными жителями и выходцами с Кавказа. И в последнее время именно эти представители мусульманства становятся инициаторами строительства на Дону новых сооружений культа.