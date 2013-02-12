Осуждены бывшие высокопоставленные должностные лица администрации Орловской области, в частности, бывший первый замгубернатора Орловской области Виталий Кочуев осужден на 4 года, сообщает во вторник сайт СКР.

Кроме Виталия Кочуева суд признал виновным начальника управления государственного имущества Департамента имущественной, промышленной и информационной политики области Олега Козлова, руководителя управления по технологическому и экологическому надзору по Орловской области Валерия Окорокова, сотрудника общества с ограниченной ответственностью «Агентство «Деловой Мир» Александра Мутракова.

Фигуранты уголовного дела признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества).

Суд установил, что Кочуев, зная о наличии исполнительного производства по иску «Внешэкономбанка» к Орловской области, преследуя цель хищения имущества области в виде пятидесятипроцентного пакета акций ОАО «Детский Мир – Орел» стоимостью около 17 миллионов рублей посредством реализации акций по заниженной цене и последующей их перепродажи по рыночной стоимости, своим письмом предложил управлению Федеральной службы судебных приставов указанное имущество передать в Брянский филиал РФФИ, где реализовать его на торгах.

Козлов, осуществляя связь между Кочуевым и Окороковым, совместно с Мутраковым подготовили и обеспечили к участию в торгах подконтрольные им две коммерческие организации, тем самым не допустив к торгам других участников и лишив их объективной конкуренции. В результате проведенных 30 ноября 2007 года торгов одна из этих коммерческих структур приобрела 50%-ный пакет акций ОАО «Детский Мир-Орел» за 947 тысяч рублей, причинив Орловской области материальный ущерб на сумму около 17 миллионов рублей.

Трое фигурантов получили реальные сроки лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Виталий Кочуев – 4 года, Олег Козлов – 3, 9 года, Валерий Окороков -3, 6 года. Александр Мутраков осужден на 3 года лишения свободы условно. Кроме того, им назначено дополнительное наказание в виде штрафов от 500 до 900 тысяч рублей.