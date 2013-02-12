Прокуроры разберутся с отключением тепла в посёлке под Хабаровском

16 двухквартирных домов в посёлке Бычиха под Хабаровском остались без отопления. А между тем, температура воздуха в краевом центре в эти дни не поднимается выше минус 13 градусов. Свою проверку по этому факту начали прокуроры, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. Авария на водоводе произошла еще 9 февраля. Отопление до сих пор не восстановлено, и когда это произойдет, пока не ясно.

В ходе проверки прокуроры дадут оценку деятельности администрации Хабаровского района и организации ООО «Уссури-Транс», обслуживающей тепловые сети, по содержанию отопительного оборудования и подготовке к отопительному сезону. Также предстоит проверить, все ли сделано для ликвидации аварии.

В некоторых домах есть печи, но есть данные, что у жителей мало дров. Местная администрация пообещала обеспечить ими жильцов этих квартир. Для тех, у кого печей нет, администрация на средства из бюджета закупит обогреватели. Между тем, как сообщает пресс-служба администрации Хабаровского района, не исключено, что аварию удастся устранить не раньше апреля – сейчас, как считают специалисты, к поврежденной трубе не подобраться.