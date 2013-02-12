Гражданские активисты предложили свою программу для G20

Сопредседатель Антикоррупционной рабочей группы Гражданской двадцатки Кирилл Кабанов выложил у себя на Facebook рекомендации по противодействию коррупции. Предлагает Рунету обсудить документ.

К. Кабанов шутит, что ему «пришлось поработать с западными коллегами».

Кроме того, он рекомендует посмотреть сам документ и принять участие в его обсуждении. «Главная идея данного документа - гражданское участие в деле борьбы с коррупцией, поэтому предлагаю начать ее реализацию прямо сейчас», - подчеркивает активист.

В тексте предложения есть два основных момента. По мнению разработчиков документа, G20 должна создать анти-коррупционную сеть, состоящую из государственных органов и организаций гражданского общества, включая журналистов. Активисты объясняют, каким образом будет создана эта сеть. Кроме того, каждая страна-участница G20 «должна проводить горизонтальные тематические обзоры, проводимые финансовыми институтами в отношении клиентов и деловых связей с высоким уровнем риска, и публиковать эти результаты с целью предотвращения криминальных злоупотреблений».

Для обсуждения текста документа, отмечает К. Кабанов, создана официальная площадка, любой пользователь Рунета может оставить там свои пожелания и предложения.