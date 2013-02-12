Собянин освободил от должности замглавы Департамента безопасности Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности заместителя главы региональной безопасности столицы Игоря Авдеева. Распоряжение градоначальника уже подписано. Согласно документу, чиновник уволен по собственной инициативе.

Игорь Авдеев с 2008 по 2011 год работал заместителем начальника отдела по работе с органами обеспечения безопасности Управления координации деятельности по обеспечению безопасности Москвы. 21 марта в том же году он был назначен заместителем руководителя Департамента региональной безопасности города.

В понедельник Собянин уволил главу управы Сокол Виталия Аксенова. Аксенов освобожден от занимаемой должности и уволен с государственной службы "по собственной инициативе". Распоряжение вступает в силу с 25 февраля. И.о. главы управы назначен его первый заместитель по ЖКХ Вадим Абрамов, пишет "Коммерсантъ".

11 февраля мэр Москвы приезжал в ИД "Коммерсантъ", расположенный на улице Врубеля, напротив здания управы Сокол. По данным издания, после того, как Собянин покинул ИД, из мэрии в комплекс городского хозяйства позвонили с требованием срочно очистить территорию от снега.

Мэр Москвы в минувшую субботу проинспектировал работу коммунальных служб столицы. Градоначальник после посещения Центрального административного округа велел разработать новую схему уборки снега.