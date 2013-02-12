Путин запретит чиновникам иметь счета за рубежом, внес поправки в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете чиновникам иметь счета за рубежом в иностранных банках.

Запрет на счета распространяется на лиц, занимающих государственные должности России, должности первого заместителя и заместителей Генпрокурора России, должности членов совета директоров Центрального банка, государственные должности субъектов России, должности федеральной государственной службы, должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляет президент России, правительство или генпрокурор. Запрет распространится и на членов семей чиновников - близких родственников. Иметь счета в иностранных банках будет запрещено их супругам и детям.

Исключение из этого правила может быть связано с размещением средств в иностранных дочерних структурах российских банков. Такую идею ранее подали руководитель Сбербанка Герман Греф и Андрей Костин из ВТБ.