Лидер ЛДПР Жириновский пообещал выгнать из партии всех курильщиков

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен выгнать из партии всех курящих. Жириновский подчеркнул, что в ЛДПР никто не курит, алкоголь никто не употребляет. И, по его словам, нет никакого разврата.

Госдума РФ во вторник намерена в третьем чтении рассмотреть так называемый антитабачный законопроект. Закон вводит запрет на курение в общественных местах. В случае принятия документа табачная продукция исчезнет с витрин магазинов, появятся лишь списки с наименованиями товара.

По мнению Владимира Жириновского, запретить курить нужно везде, кроме собственной квартиры и машины. Лидер ЛДПР привел пример, как было в его детстве, когда он жил в коммунальной квартире. «Соседка дверь свою открывала и в коридор, где я играл, выдыхала свой табак. Мое здоровье подорвано было тогда, когда я глотал чужой дым», — признался политик.