Законопроект о размере компенсации усыновителям в 100 тыс. руб. одобрен

Правительство России одобрило законопроект об увеличении компенсации усыновителям до 100 тысяч рублей. Увеличить единовременную компенсацию усыновителям предложило Минобрнауки.



Активность обсуждения проблем детей-сирот возникла после вступления в силу в России так называемого закона Димы Яковлева, который ввел запрет на усыновление гражданами США российских сирот. Наши власти, комментируя закон, призвали улучшить ситуацию с усыновлением в самой России, чтобы сирот усыновляли наши граждане.

Увеличение единовременного пособия распространится на три категории россиян, усыновляющих: детей-инвалидов, братьев и сестер и детей старше семи лет. Законопроект должен быть внесен в Госдуму до 1 марта. Под его действие смогут попасть около 100 тысяч детей-сирот. В настоящее время в учреждениях интернатного типа находятся 128 тысяч детей.

Предлагается также упростить процедуру усыновления детей-сирот: будет увеличен срок временной опеки над ребенком — до шести месяцев. Будет также упрощен порядок сбора документов, а также будут продлены сроки действия некоторых медицинских справок, передает РИА Новости.

В ближайшее время, как ожидается, снимут ограничение по соответствию необходимым нормам жилого помещения для усыновителей. Предлагается также вернуть возможность подавать апелляцию на решение суда об усыновлении в течение 10 дней (сейчас этот срок занимает 30 дней). Это позволит не затягивать на месяц процесс усыновления.

Кабмин уже одобрил увеличение налоговых вычетов родителям и усыновителям.

Согласно документу, внесённому Минфином, 2 тысячи рублей положено за второго ребёнка, 4 тысячи на третьего и последующих. Налоговый вычет родителям или усыновителям детей-инвалидов составляет 12 тысяч рублей.