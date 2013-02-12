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Еврейская автономия за год потеряла около двух тысяч жителей

12 февраля 2013, 10:55 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Виктор Черненко, Биробиджан ]

Еврейская автономия за год потеряла около двух тысяч жителей
Фото www.video-tur.ru

Численность постоянного населения ЕАО составляет 172,6 тысячи человек, уменьшившись за год на 1,8 тысячи человек. По данным областного управления статистики, уменьшение численности населения Еврейской автономии произошло как из-за его естественной убыли, так и за счет миграционного оттока - регион покинуло более 1400 жителей.

В январе-ноябре 2012 года в регионе зарегистрировано 2236 родившихся, умерших – 2435, в том числе в возрасте до года – 34 ребенка. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года естественная убыль увеличилась на 17 человек, или на 9,3 процента. При этом перевес умерших над родившимися составил 8,9 процента (в январе-ноябре 2011 года – 8,1 процента).

Среди причин смертности населения лидируют болезни системы кровообращения, от которых умер 1301 человек (53,4 процента). От новообразований скончались 379 человек (15,6 процента), от туберкулеза – 52 (2,1 процента). От неестественных причин умерли 392 человека (16,1 процента), из-за самоубийств – 100, убийств – 43.

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