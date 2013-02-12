Еврейская автономия за год потеряла около двух тысяч жителей

Численность постоянного населения ЕАО составляет 172,6 тысячи человек, уменьшившись за год на 1,8 тысячи человек. По данным областного управления статистики, уменьшение численности населения Еврейской автономии произошло как из-за его естественной убыли, так и за счет миграционного оттока - регион покинуло более 1400 жителей.

В январе-ноябре 2012 года в регионе зарегистрировано 2236 родившихся, умерших – 2435, в том числе в возрасте до года – 34 ребенка. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года естественная убыль увеличилась на 17 человек, или на 9,3 процента. При этом перевес умерших над родившимися составил 8,9 процента (в январе-ноябре 2011 года – 8,1 процента).

Среди причин смертности населения лидируют болезни системы кровообращения, от которых умер 1301 человек (53,4 процента). От новообразований скончались 379 человек (15,6 процента), от туберкулеза – 52 (2,1 процента). От неестественных причин умерли 392 человека (16,1 процента), из-за самоубийств – 100, убийств – 43.