В Коми объявлен трехдневный траур

Губернатор Республики Коми Вячеслав Гайзер объявил 12, 13 и 14 февраля днями траура. Трехдневный траур объявлен главой региона в связи с гибелью горняков при взрыве на шахте «Воркутинская».

«Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям республики рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи в дни траура... Глава республики поручил правительству Республики Коми совместно с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших», — говорится в указе Гейзера.

Напомним, 11 февраля, в понедельник утром на шахте «Воркутинская» на глубине 800 метров взорвался метан. Жертвами взрыва газа стали 18 человек. Три шахтера госпитализированы в Москву в НИИ имени Вишневского, один из них — в тяжелом состоянии.

Семьям погибших шахтеров выплатят компенсации в размере 3 миллионов рублей: 1 миллион рублей из федерального бюджета, 1 миллион рублей — из регионального, еще 1 миллион рублей выплатит шахта.