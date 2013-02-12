Росавиация приостановила полеты четырех из 10 лайнеров Sukhoi Superjet

Росавиация (Федеральное агентство воздушного транспорта) приостановила полеты четырех из 10 самолетов Sukhoi Superjet-100. В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" получила от ведомства письмо о приостановке свидетельства годности 4 самолетов Superjet-100.

Представитель "Гражданских самолетов Сухого" подтвердил факт временной остановки части парка. Под действие предписания Росавиации попали первые четыре судна. На них зафиксированы сбои в системе работы шасси и предкрылок, пишет газета "Ведомости".

Причиной стали сбои в системе работы шасси и крыльев. В ближайшие дни состоится совещание представителей КБ "Сухой" и "Аэрофлота". Но проблема может быть гораздо серьезней. Более или менее регулярно сейчас летают только три лайнера Superjet. Остальные семь находятся на ремонте.