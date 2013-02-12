США требуют от РФ соблюдения обязательств ВТО

США призвали Россию соблюдать взятые на себя при вступлении в ВТО обязательства и срочно снять запрет на импорт американского мяса. Россия отказалась от американской говядины, свинины и индейки из-за рактопамина. Это вещество, стимулирующее рост, запрещенно в 160 странах.

Но в США считают, что их мясная продукция соответствует самым высоким мировыми стандартам безопасности.

В совместном заявлении торгового представителя Рона Кирка и главы американского Минсельхоза Тома Вилсака говорится, что Соединенные Штаты очень расстроены тем, что Россия приняла меры по временному запрету на импорт мяса из США.

Запрет на ввоз говядины, свинины, а также мяса индейки и кишечного сырья и субпродуктов из США начал действовать в России 11 февраля. Ожидается, что он продлится несколько недель. Но в июле прошлого года Комиссия «Кодекс Алиментариус» (ФАО/ВОЗ) заявила, что рактопамин не опасен для здоровья людей, если его содержание в мясе животных остается в пределах рекомендованного уровня.

Американские эксперты говорят, что неспособность России принять международные пищевые стандарты вызывает вопросы о соблюдении ею обязательств в рамках мировой торговой системы.

Стоит отметить, что запрета на одежду из сша нету, поэтому вы можете заказать любые вещи!