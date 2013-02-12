Верховному суду не хватило одного дня, чтобы решить вопрос с мандатом Гудкова

Верховному суду РФ не хватило одного дня, чтобы решить вопрос с мандатом Геннадия Гудкова. Судья Николай Толчеев в понедельник даже не добрался до стадии прений. Бывший депутат Госдумы, лишенный в сентябре прошлого года мандата, уверен, что на первом заседании одержал важную победу.

Геннадию Гудкову удалось лишить оппонентов их главного козыря – протокола собрания ООО «Коломенский строитель», который якобы был подписан политиком. Именно этот документ позволил парламентской комиссии обвинить депутат в том, что он, вопреки закону о статусе депутата, занимается бизнесом. Адвокаты эсера доказали в Верховном суде, что их клиент протокола не подписывал. Гудков цитировал известную оговорку телеведущего Владимира Познера. Он также уверял, что оппозиция со временем добьется роспуска нижней палаты парламента, передает "Эхо Москвы".

Напомним, заседание 11 февраля продолжалось более 4 часов. Гудков сказал в суде, что лишения мандата депутата в Европе имели место два раза — в фашистской Германии.

Ранее Конституционный суд признал соответствующими основному закону те нормы, на основании которых Гудков был лишен мандата.