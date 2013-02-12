Автомобиль Audi Владимира Якунина устроил пробку в центре Москвы

В Москве из-за автомобиля президента ОАО "РЖД" Владимира Якунина в понедельник в самый разгар рабочего дня в центре столице в районе Белого дома образовалась огромная пробка.

Об этом в своем блоге рассказал глава ассоциации предпринимателей "Новое дело" Михаил Дворкович. По его словам, Автомобиль Якунина - бронированный Audi A8L с номерным знаком А588МР97 перегородил одну из полос движения в районе Белого дома. Пробка. Не проехать.

"Живя по принципу, если не скажу я, не скажет никто, я остановился, вышел из своей машины и показал водителю Якунина, что ему необходимо убрать автомобиль с дороги и припарковаться на специально оборудованной стоянке около Белого дома", - рассказывает об общении с приближенными главного железнодорожника Дворкович.

Он продолжает в блоге на сайте "Эха Москвы": "Из броневика выскочили водитель и охранник (что интересно - уже седые, неплохо одетые) и начали мне угрожать, используя лишь ненормативную лексику. Понимая, что они вооружены я не стал продолжать перепалку и уехал, а Audi главного железнодорожника страны так и осталась стоять в неположенном месте и мешать проезду "простых смертных», которые работают весь год, чтобы накопить денег на плацкартный билет до курорта (утрирую, конечно). Позже я прочитал в Интернете, что данный автомобиль доставил уже немало проблем москвичам".

"Причина предельно проста: «Скажи мне, кто твой пассажир, и я скажу, какой ты водитель...," - заключил Михаил Дворкович.