Стало известно о еще одном деле о мошенничестве с недвижимостью Минобороны РФ

Сайт Генеральной прокуратуры сообщает в понедельник, что в суд передано уголовное дело в отношении юрисконсульта филиала ФГУП "Управление монтажных работ Министерства обороны РФ" Натальи Бедаревой, которая обвиняется в мошенничестве с собственностью Минобороны РФ.

По версии следствия, Бедарева, при помощи подложных документов пыталась переписать на себя и продать военное здание-хранилище "Кисловодск" в подмосковной Балашихе. Сделку планировалось осуществить через подставные компании ЗАО "Маклин — Плюс" и ООО "Сертист". Рыночная стоимость "Кисловодска" составляет более 1,5 миллионов рублей.

Зарегистрировать право собственности на этот объект она пыталась через Арбитражный суд Подмосковья.

Кроме того, по данным следствия, Бедарева пыталась в сговоре с неустановленными лицами завладеть комплексом зданий в подмосковном Королеве стоимостью около 15 млн. рублей.

Однако воплотить в жизнь свой преступный план Бедаревой и ее соучастникам не удалось в связи с отменой Десятым арбитражным апелляционным судом решения Арбитражного суда Московской области о признании права собственности на указанные объекты недвижимости за фиктивным юридическим лицом – ЗАО "Маклин-Плюс".

Материалы в отношении неустановленных следствием лиц выделены в отдельное производство.

Обвинительное заключение в отношении Бедаревой утвердил заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский, сообщается на сайте генпрокуратуры.