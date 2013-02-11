Мужчина, которого французские чиновники дважды объявляли мертвым, до сих пор жив

Житель Шоле, 64-летний Жан-Клод Константин, был объявлен мертвым администрацией дважды. Вначале в 2008 году бывший инженер логистики на пенсии обнаружил, что ему перестали платить пенсию и обратившись в этой связи в компетентную организацию URSSAF, узнал что он умер.

Об этом пенсионер рассказал газете «Уэст-Франс».

Выводы были сделаны в связи с тем, что начиная с 1991 года Жан-Клод не имел контактов со своими братьями и сестрами. Впрочем, и те в течение двадцати лет не пытались его найти, причиной чего, по его словам, могло быть наследство отца, умершего в 1995 году.

Добившись спустя год в октябре 2009 года, отмены свидетельства о смерти Верховным судом Ла-Рош-сюр-Йона, он, разочаровавшись во всем, решает поменять место жительства и переезжает в Шоле.

Прежде чем перевернуть страницу в этой грустной истории, поселившись на новом месте, пенсионер решает подать на мошенников жалобу в полицию Шоле. Но в июне 2012 года узнает, что его снова объявили мертвым. «Я опять перестал получать мое дополнение к пенсии», рассказал он газете. «Я обратился в соответствующие ведомства и снова узнал, что умер».

Сегодня пенсионер продолжает борьбу с администрацией за свою пенсию, проживая «за чертой бедности» и «питаясь один раз в день».

Как выяснилось, случай с Жан-Клодом Константин не уникален. Ранее благодаря канцелярской ошибке Роджер Роланд, пенсионер из Ланд, также был удивлен, узнав, что умер, после звонка от фармацевта, получившего возврат требования платежа от Фонда социального страхования. В течение месяца пенсионер должен был доказывать соответствующему отделу в мэрии факт того, что он жив.