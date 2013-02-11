Соболезнования родным и близким Рема Вяхирева выразили Путин и Медведев

В понедельник президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего главы "Газпрома" Рема Вяхирева, который скончался сегодня в Москве на 79-м году жизни, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

Соболезнования семье Рема Вяхирева выразил и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев: "Ушел из жизни масштабный и сильный человек. Это большая утрата для всей нефтегазовой отрасли, для людей, которые его знали", - говорится в телеграмме премьера, опубликованной на сайте российского правительства.

Дмитрий Медведев отметил, что Рем Иванович Вяхирев был "преданным делу, высококлассным специалистом, основателем крупнейшей в мире компании "Газпром", которую уверенно и профессионально провел через непростые девяностые годы". "Во многом благодаря ему и работе его команды "Газпром" и сейчас остается ключевым игроком на мировом рынке и основой экономики России", - отмечается в телеграмме.

Российский премьер подчеркнул, что "коллеги ценили Рема Ивановича как талантливого, решительного руководителя и открытого человека, у которого всегда могли найти поддержку. Добрая память о Реме Ивановиче Вяхиреве навсегда останется в наших сердцах".

Рем Вяхирев закончил Куйбышевский институт нефти и газа. В середине восьмидесятых годов он стал первым замом Виктора Черномырдина, занимавшего в то время пост министра газовой промышленности СССР. А после его ухода в 1992 году Рем Иванович встал во главе крупнейшего в России концерна "Газпром", где проработал девять лет. Затем он стал советником в администрации президента.

Рем Вяхирев был не только успешным руководителем, но и ученым, автором более 60 научных работ. Он - кандидат технических наук, академик Инженерной академии России, действительный член Академии газовых наук, почётный профессор Самарского государственного технического университета. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV ст., орденом Дружбы народов, орденом Ленина, орденом Октябрьской революции и многими другими наградами.