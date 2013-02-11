Депутаты предлагают подключить бесплатный Wi-Fi во всех вузах

В Госдуму РФ внесен законопроект депутатов от ЛДПР, который предлагает предоставить всем российским вузам бесплатный доступ к сети Wi-Fi. Также предлагается внести соответствующие изменения в закон "Об образовании в России".

Авторами законопроекта являются Ярослав Нилов и Михаил Дегтярев. Согласно авторской инициативе, каждому студенту, преподавателю или сотруднику вуза для подключения к сети предлагается выдавать индивидуальные логин и пароль. Оплачивать доступ в интернет вузы должны будут сами - из средств, полученных от приносящей доход деятельности и из внебюджетных источников.

По мнению авторов проекта, бесплатный интернет-доступ усовершенствует образовательный процесс и поможет превратить образовательные организации в центры притяжения молодежи.

Кроме того, правом утверждать порядок доступа к беспроводному интернету в вузах депутаты предлагают наделить правительство РФ, поскольку это позволит предотвратить злоупотребление Сетью и ограничит доступ студентов, преподавателей и сотрудников вузов к причиняющей вред и здоровью информации в интернете.

Если закон будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2015 года.

Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы РФ 11 февраля.