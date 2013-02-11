В понедельник с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал грузовой российский корабль "Прогресс М18-М" с 2,5 тонн груза на борту, который вывела на орбиту ракета-носитель "Союз-У".

Корабль "Прогресс" доставит на МКС свежие овощи и фрукты для космонавтов, а также конфеты и другие сладости, посылки от родных и близких. Кроме того, на станцию будет доставлено новое оборудование для станции, топливо, кислород, вода и одежда для экипажа МКС.

В ЦУП сообщили, что существует две технологии управления стыковкой – через 6 и 25 часов. Стыковка "Прогресса" с МКС запланирована на 00:40 12 февраля. Она должна будет пройти в автоматическом режиме. Но если в ходе стыковки возникнут мелкие недочеты, то российские космонавты попробуют "подтянуть" корабль вручную с помощью системы ТОРУ (телеоператорный режим управления). А в случае, если и этот вариант не удастся, корабль отправят к МКС по двухсуточной схеме.

В настоящее время на МКС находятся три россиянина — Олег Новицкий, Евгений Тарелкин и Юрий Маленченко, а также астронавты НАСА Кевин Форд, Томас Машберн и канадец Кристофер Хэдфилд.