Благодаря ЧМ-2018 в Волгограде появится новый стадион

В 2013-м году на строительство нового стадиона в Волгограде планируется потратить 156 миллионов. А всего на эти цели в ближайшие 4 года будет направлено 890 миллионов рублей.

Наличие современного стадиона, соответствующего мировым стандартам — обязательное требование ФИФА для участия города в качестве принимающей стороны мирового турнира. Заявка Волгограда на право провести у себя несколько матчей мирового первенства, выиграла несмотря на то, что Волгоград не имел такого спортивного комплекса.

Более того, даже центральный стадион города-героя каким-то невероятным образом в лихие перестроечные времена тихой сапой попал в частные руки. Поэтому даже для того, чтобы заявиться на такой солидный конкурс, властям пришлось спешно выкупить сооружение обратно в госсобственность.

И все же Волгоград попал в заветный список городов. И многие его жители этот факт восприняли не только, как реальный, но и как последний шанс поправить дела с благоустройством в городе-миллионнике. Несколько лет назад в казне города были уменьшены ассигнования на эти цели в 10 раз, с тех пор Волгоград стал медленно и верно превращаться в заурядный населенный пункт, хоть и с большим славным прошлым. Одни дороги, признанные несколько лет назад худшими в России, чего стоили.

Победа в конкурсе на составление сметной документации нового стадиона досталась столичной фирме, что вызвало немало кривотолков. Но местные компании еще рассчитывают принять участие в работе как субподрядчики.

Есть и другие подвижки. Как стало известно «АН-онлайн», на днях при участии председателя счетной палаты РФ Сергея Степашина было принято решение о строительстве 3-й очереди метротрама в Волгограде. И любимая шутка волгоградцев в эти дни звучит так: «Спасибо ЧМ-2018, есть шанс не превратить 3-ю очередь скоростного трамвая в долгострой, как это случилось со второй». Напомним, что три станции 2-й очереди скоростного трамвая, наконец пущенные в прошлом году, прокладывались в городе-герое… 20 лет!