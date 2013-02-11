Телекомментатор Журанков не собирается приносить Плющенко свои извинения

Андрей Журанков - комментатор телеканала "Евроспорт-2", заявил, что не собирается извиняться перед олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко за свои высказывания 9 февраля во время трансляции чемпионата четырех континентов.

Он пояснил журналистам, что его комментарии об операции олимпийского чемпиона - это его "крик души". Он добавил, что не намерен отказываться от своих слов. Кроме того, телекомментатор признался, что последние 15 лет является большим поклонником фигуриста, назвав его, наряду с Алексеем Ягудиным, творцом современного фигурного катания, пишет сегодня "Советский спорт".

Напомним, ранее комментатор заявил, что Евгению Плющенко не делали операцию на позвоночнике, а вся история с операцией фигуриста напоминает ему пиар-акцию. Андрей Журанков также добавил, что ореол скандальности вокруг фигуриста может помешать его успешному выступлению на Олимпийских играх в Сочи.

Евгений Плющенко был возмущен подобными комментариями Андрея Журанкова и 11 февраля подал на телекомментатора заявление в полицию о клевете.