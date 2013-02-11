Со 2 апреля подорожают проездные билеты в московском метро

В понедельник в столичном департаменте транспорта сообщили, что со 2 апреля подорожают проездные билеты на одну-две поездки в московском метро, их будут продавать по округленным ценам в кассах подземки до 1 июля, цена за одну поездку составит 30 рублей, за две - 60 рублей.

Ранее планировалось ограничить продажу проездных билетов на одну-две поездки автоматами со 2 апреля.

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, "проанализировав обращения граждан, было принято решение продлить продажу билетов на одну-две поездки в кассах метрополитена до 1 июля с целью упрощения адаптации москвичей к новому билетному меню".

Со 2 апреля по 30 июня включительно водители в салоне подвижного состава будут реализовывать билеты на две поездки на наземный транспорт за 50 рублей.