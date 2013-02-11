Зюганов и КПРФ поддержали решение Ширшова отказаться от иммунитета

Фракция КПРФ и ее лидер Геннадий Зюганов поддержали инициативу депутата Константина Ширшова на время расследования отказаться от депутатской неприкосновенности, рассказал его однопартиец Вадим Соловьёв. Ширшов подозревается в покушении на мошенничество с продажей думского мандата в 2011 году.

СК хочет привлечь Ширшова к делу в качестве обвиняемого. При этом в самой партии уверены, что до его ареста дело не дойдет и что депутата откровенно подставили.

Представление Генпрокуратуры на Ширшова с просьбой лишить его неприкосновенности для привлечения в качестве обвиняемого в мошенничестве поступило в Государственную Думу 23 января.