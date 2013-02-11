В Чеченской Республике практически решена проблема платежей за газ, электричество и воду. Об этом на пресс-конференции в Грозном журналистам сообщил Рамзан Кадыров, передает пресс-служба главы и правительства ЧР.

Только в январе нового года за потребленную электроэнергию собрано более 237 млн. руб. В январе 2011 года было собрано только 103 млн. руб.

"Ситуация коренным образом изменилась в лучшую сторону. Это результат кропотливого и повседневного труда правительства, администрации, духовенства, городских и районных муниципалитетов", - подчеркнул Кадыров.

При этом чеченский лидер напомнил, что "вопрос всегда являлся актуальным. Однако в течение определенного периода времени население объективно не имело возможность оплачивать своевременно счета за газ, свет, воду. Это было связано с тем, что люди в ходе военных кампаний лишились жилья, имущества, не имели работу". По его словам, "в настоящее время эти вопросы в основном сняты".



Рамзан Кадыров выразил недоумение в связи с озвученной министром энергетики РФ Александром Новаком информацией о том, что в январе текущего года в ЧР собрано меньше платежей, чем в соответствующем месяце минувшего года.

"Мне абсолютно не понятно, откуда у министра энергетики эти данные. Я думаю, что Александру Новаку целесообразно откомандировать в Чеченскую Республику своих сотрудников, и поручить им на месте выяснить ситуацию. Она резко отличается от того, что сказал министр", - отметил он.

Глава Чечни также сообщил, что "в республике практически во всех отраслях экономики есть положительная динамика".



"И, как следствие, когда же появилась возможность, люди осознанно оплачивают коммунальные услуги, а также потребляемую электроэнергию, газ и воду", - отметил Рамзан Кадыров.