В России появятся 10 новых льготных авиамаршрутов

В понедельник в Горках на совещании с вице-премьерами глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о введении в России десяти новых льготных авиамаршрутов, в том числе в Горно-Алтайск и Кызыл.

Дмитрий Медведев отметил, что "эта программа востребована, надо только чтобы ею смогли пользоваться все льготные категории".

Льготами смогут воспользоваться молодые люди и пенсионеры (мужчины старше 60 лет, женщины — старше 55 лет), инвалиды первой группы всех возрастов и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов.

Премьер напомнил, что в 2009 году речь шла о 19 льготных маршрутах с Дальнего Востока и Сибири и было перевезено порядка 160 тысяч пассажиров, в 2012 году число маршрутов выросло уже до 33 и было перевезено 0,5 млн пассажиров, а субсидии составили 3 млрд рублей.

Говоря о введении новых льготных авиамаршрутов, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович пояснил, что в этом году в схему льготных авиаперевозок было введено два новых принципа. Первый принцип - это сообщение ряда городов с курортными городами юга России. В частности, в новом документе, подписанном главой правительства, речь идет о новых льготных авиаперелетах от Якутска, Хабаровска и Норильска до Анапы, Геленджика и Минеральных Вод.

Также, субсидированы два новых маршрута — в города Горно-Алтайск (Республика Алтай) и Кызыл (Республика Тыва), "в том числе по прямому маршруту Кызыл — Москва, а не по маршруту через Красноярск, который действует в настоящее время".

В результате принятия этих мер число пассажиров на льготных авиаперелетах приблизится к 600 тысячам человек, отметил Аркадий Дворкович.