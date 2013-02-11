В деле "Оборонсервиса" появился новый свидетель. Московский нотариус Елена Никифорова утверждает, что к ней обращались с предложениями оформить сделки с недвижимостью Минобороны, но она отказалась, поскольку речь шла о нарушении закона.

Свое заявление нотариус сделала в понедельник на конференции РАПСИ. Она сообщила, что предложения ей делали от имени работавшей тогда в Минобороне Евгении Васильевой, которая сейчас находится под домашним арестом в качестве главной фигурантки этого дела.

Елена Никифорова рассказала, что ей предлагалось оформить сделки в нарушение существующих процедур - формально поставить печати на документах, но не проверяя их.

Напомним, фигуранты этого громкого скандального дела продавали недвижимость Минобороны по заниженным ценам.