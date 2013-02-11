Трехлетняя Алиса из России оказалась умнее Эйнштейна

Трехлетняя девочка из России, которая вместе с родителями проживает в английском городе Гилдфорд, оказалась умнее всемирно признанных гениев. Результаты теста на определение уровня интеллекта показали, что коэффициент IQ Алисы Амос равен 162 баллам.

Альберт Эйнштейн мог похвастаться "только" 160 баллами. Таким образом, девочка-вундеркинд стала самой маленькой участницей Mensa – организации для людей с высоким уровнем интеллекта, членством в которой может похвалиться лишь один процент населения планеты. Вместе с Алисой в нее входят 18 детей дошкольного возраста, отмечает, немецкое издание Bild.de, передает ИноТВ.