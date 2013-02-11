Илья Пономарёв ждет плохих вестей из Иркутска о Развожаеве

Депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» Илья Пономарёв написал у себя в «Живом журнале» пост, озаглавив его фразой: «Стало понятно, почему именно сейчас Удальцова взяли под стражу».

По данным политика, уже 7 дней никого не пускают к находящемуся в иркутском СИЗО оппозиционеру Леониду Развозжаеву. «Там сидит следователь не из Москвы. Думаю, сегодня будут плохие новости из Иркутска, и Сергея арестовали превентивно именно из-за этого», - поясняет свою позицию И. Пономарёв.

При этом он подчеркивает, что оппозиционеры, помогающие Л. Развожаеву, не сдадутся.

Депутат Госдумы отмечает, что группа адвокатов Развозжаева срочно выезжает в Иркутск. Кроме того, напоминает И. Пономарёв, адвоката Марка Фейгина уже отстранили от дела, а Вячеслава Иванца «только пытаются». «Подписку о неразглашении до сих пор отменить не удается», - добавляет эсер.

На прошлой неделе «АН-онлайн» сообщали, что группа граждан во главе с лидером «Левого фронта» Сергеем Удальцовым передала в администрацию президента заявление с просьбой этапировать Л. Развожаева из Иркутска обратно в Москву. 9 февраля С. Удальцов по требованию Следственного комитета был посажен под домашний арест, общаются с ним только родственники и адвокаты, любые средства связи с внешним миром запрещены.