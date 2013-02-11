Выдача универсальной электронной карты станет необязательной

В понедельник глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что запланированная на 1 января 2014 года выдача универсальной электронной карты (УЭК) станет необязательной. Правительство РФ скорректировало планы по внедрению УЭК из-за затратности проекта.

В Казани на итоговой коллегии министерства информатизации и связи Татарстана Николай Никифоров сообщил, что в настоящее время планируется исключить из закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" статью, предписывающую обязательную выдачу гражданам УЭК с начала 2014 года. Однако, по его словам, УЭК можно будет получить по заявлению гражданина.

Он сказал: "К сожалению, этот проект действительно оказался затратным. На уровне федерального бюджета никакой компенсации субъектам предусмотрено не было".

Предполагалось, что выдача УЭК упростит доступ граждан к госуслугам, с ее помощью гражданам предлагалось

оплачивать коммунальные платежи, проезд в транспорте, покупку товаров и т.д. Однако пока слабая инфраструктура проекта не позволяет гражданам воспользоваться услугами, анонсированными разработчиками УЭК, также к этому проекту не спешат присоединяться и банки.

Автором проекта внедрения УЭК является Сбербанк.

По данным Минэкономразвития, расходы на выпуск и внедрение УЭК в течение пяти лет составят от 135 до 165 миллиардов рублей.