СК опросил чиновников о дороге к даче зятя Сердюкова

В связи с расследованием дела о строительстве дороги к базе отдыха "Житное", принадлежащей зятю экс-главы Минобороны РФ Анатолия Сердюкова, сотрудники Следственного комитета опросили ряд чиновников Астраханской областной администрации.

Следователи выясняли, насколько законным было приобретение частными лицами земли, на которой расположена турбаза, а также строительство на ней ряда объектов недвижимости.

Сотрудники СК пока не предъявили конкретных претензий никому из чиновников областной администрации, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве области.

"АН" писали, что в ближайшее время в громком деле о злоупотреблениях при благоустройстве резиденции зятя бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова может появиться новый эпизод, связанный с сервисной аэродромной компанией ООО "Чкалов авиа".